Torino, Belotti: "Bellissimo tornare in campo. Adesso non servono le parole, parlerà il campo"

vedi letture

Nel giorno del ritorno in campo dopo il lungo stop forzato, il Torino affronterà il Parma in una sfida che vale un pezzo della salvezza. Ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento granata il capitano Andrea Belotti. "E' qualcosa di bellissimo perchè torniamo a fare quello che amiamo, siamo tutti emozionati e desiderosi di dimostrare il nostro valore. Ho trovato grande positività e un grande senso di appartenenza, c'è voglia di dimostrare sul campo quello che abbiamo provato in questo mese. Non servono più le parole, dobbiamo dimostrare tutto sul campo. Il mister punta su tutti, la squadra è quella che conta. Si attacca tutti e si difende tutti, non è importante il ruolo perchè si vince tutti insieme".

All'andata fu sconfitta contro il Parma, come si affronta la squadra di D'Aversa?

"Purtroppo mi ricordo la partita dell'andata e alla mezzora eravamo rimasti in dieci. E' una squadra molto ostica, ha giocatori importanti e dovremo stare molto attenti".