Torino, Belotti: "Ci tenevo a segnare, dovevo farmi perdonare il rigore contro il Parma"

vedi letture

Basta una rete al Torino per battere l'Udinese e tirarsi un po' fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Il grande protagonista della serata è Andrea Belotti che, grazie alla sua rete, consente alla squadra di granata di tornare a vincere e all'allenatore Moreno Longo di cogliere la prima vittoria sulla panchina del Torino. A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, è proprio il "Gallo" a parlare sottolineando come la vittoria contro i bianconeri sia importante sia per il Torino che per l'attaccante: "Era da un po' che non facevo gol, ma sapevo che dovevo star tranquillo e lavorare. L'altra volta ho sbagliato il rigore calciandolo male, oggi ci tenevo a segnare e a far vincere la mia squadra perché dovevo farmi perdonare la partita precedente" le sue parole