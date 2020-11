Torino, Belotti come Mazzola: ma il gol dal dischetto non salva i granata

Andrea Belotti ha eguagliato i record di Nestor Combin, Valentino Mazzola e Gino Rossetti: il Gallo ha segnato 6 gol nelle prime cinque partite in serie A. La rete su calcio di rigore non ha però cambiato le sorti del match, i granata ancora non hanno trovato la prima vittoria in campionato.