© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti è stato decisivo nel successo del Torino contro il Chievo. Il capitano granata ha aperto le danze del lunch match sbloccandosi in questo 2019: "Diciamo che la prima cosa, la più importante, era vincere. Abbiamo trovato una squadra che si difendeva bene e cercava di colpire in contropiede. Noi non abbiamo fatto una delle migliori partite, sbagliando molti passaggi e non eravamo lucidi in varie zone del campo. Ma la grinta e la voglia del gruppo ci ha permesso di fare tre gol alla fine. Contenti per aver fatto gol io, per Zaza che era tanto che non segnava e contento soprattutto per la squadra per aver portato a casa questi tre punti".