Torino, Belotti: "Devo fare gol per me e per la squadra. Avanti così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida contro la Sampdoria, nella quale ha segnato una doppietta, il capitano del Torino Andrea Belotti ha commentato così la vittoria dei granata a Torino Channel: "Quello di oggi è stato un bellissimo Toro: siamo riusciti a fare una grande partita in un campo difficile. La Sampdoria, si sa, gioca molto bene ed è una squadra organizzata. Noi siamo venuti a casa loro e abbiamo imposto il nostro gioco, con tanta aggressività, non lasciandogli spazi. Per questo motivo, siamo contenti per la vittoria ma forse ancora di più per come è venuta. Negli ultimi pareggi contro il Bologna e la Fiorentina avevamo giocato bene, pur non vincendo, quindi è importante che la vittoria sia arrivata oggi. Dobbiamo ancora migliorare molto, ma se giochiamo così possiamo mettere tutti in difficoltà. I miei gol? È ovvio che devo fare i gol, soprattutto per la squadra, ma anche per me stesso. Se si lavora bene insieme come stiamo facendo, i gol arriveranno".