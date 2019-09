Torino, Belotti è da record: il Gallo è già in doppia cifra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un’altra rovesciata per rilanciare il Toro. Non è stata spettacolare come quelle al Sassuolo passate alla storia, ma ha avuto lo stesso speso specifico: Belotti si conferma trascinatore, bomber, uomo simbolo. In una parola sola, il Capitano. Perché anche giovedì, quando i granata continuavano a faticare a creare gioco e stavano sprofondando verso la terza sconfitta consecutiva, il Gallo si è caricato i compagni sulle spalle. Non si è abbattuto per il gol “mangiato” nel primo tempo a porta vuota, non sfruttando l’uscita spericolata di Donnarumma, e anzi ha fatto tutto da solo. Si è messo in proprio per il pareggio, scagliando un missile che ha piegato le mani al compagno di Nazionale, e ha rovesciato in porta il pallone del 2-1. "E’ stato istintivo: non ho spaccato la porta, l’ho appoggiato in rete" ha spiegato nel post-partita. Il Toro è ripartito, più con il cuore e la grinta che con il gioco e le azioni corali: "All’intervallo è scattato qualcosa, ci siamo guardati negli occhi e siamo rientrati in campo con voglia e fame – ha svelato Belotti – perché a perdere ci rode. Non potevamo perdere, non volevamo perdere: siamo riusciti a ribaltarla anche grazie ai tifosi".

Doppia cifra - Non è nemmeno arrivato ottobre, eppure il Gallo è già in doppia cifra. Contro il Milan ha siglato la seconda doppietta stagionale, il magic moment prosegue: dai preliminari di Europa League ad oggi, Belotti ha segnato dieci gol in un undici partite, che diventano undici reti in tredici gettoni se si aggiunge anche la parentesi di inizio mese con la Nazionale. Sta viaggiando su ritmi altissimi, quasi quella del campionato dei miracoli, il 2016/2017, quello dei 26 gol in campionato. E’ anche grazie a lui se il Toro è riuscito, nonostante i due passi falsi contro Lecce e Sampdoria, ad arrampicarsi fino al quarto posto insieme a Napoli e Cagliari: "Ma adesso non dobbiamo guardare la classifica – la riflessione di Belotti – e dobbiamo solo pensare a migliorare di partita in partita". La prossima tappa è Parma, una delle poche squadre contro le quali ancora non ha segnato: l'appuntamento è per lunedì sera.