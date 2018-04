Torino, Belotti: "Europa League? Abbiamo il dovere di provarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal sito ufficiale del Torino arrivano alcune dichiarazioni di Andrea Belotti, attaccante dei granata, dopo la vittoria sul Crotone: "La partita di oggi è una ottima prova di carattere da parte della squadra. Abbiamo superato il Crotone meritatamente. Sono orgoglioso e felice per questa vittoria, che ci permette di superare un periodo difficile. Sono contento anche per la mia tripletta, la terza con la maglia granata, che dedico a mia moglie e a tutte le persone che mi sono state vicine. Aver superato i 50 gol con il Toro è per me un orgoglio e non voglio fermarmi qui. Ora sto bene e devo continuare a lavorare per migliorare ancora. L’Europa League? Noi ci crediamo. Siamo a 5 punti e mancano ancora 8 partite al termine della stagione e noi dobbiamo continuare così per concluderla nel migliore dei modi. Abbiamo il diritto e il dovere di provarci fino alla fine, a partire dalla prossima sfida. Quella di domenica sarà una partita difficile. Noi la prepareremo già da domani per prepararci al meglio e ottenere il massimo".