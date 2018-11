Torino, Belotti: "Gioco nel Toro, devo segnare per questa maglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti, attaccante del Torino, è intervenuto al termine del match vinto contro la Sampdoria (1-4 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

È il Toro più bello della stagione?

"Sicuramente è un bellissimo Toro, abbiamo giocato una grandissima partita. La Samp è una squadra molto difficile, giocano molto bene a calcio. Noi siamo stati bravi dal punto di vista dell'aggressività, non abbiamo concesso spazi. Questo secondo me ha fatto la differenza. Siamo contenti per la vittoria, ma anche per come è venuta".

I tuoi gol fanno bene anche al Torino?

"Sicuramente fanno bene al Toro, perché è la squadra in cui gioco. Se si lavora tutti insieme e con lo spirito giusto i gol arrivano".

Siete una squadra da Europa?

"Io non voglio parlare d'Europa, voglio solo dire che vogliamo migliorare. Questo è un grandissimo Toro, se giochiamo così possiamo mettere in difficoltà tutti".

Sei da nazionale?

"Chiunque spera di andare in nazionale. Un po' ci sono rimasto, però sono cose che nel calcio succedono. Devo rimanere concentrato, io sono un giocatore del Torino, la nazionale passa da qui".