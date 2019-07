Torino, Belotti guida i debuttanti in Europa. Sirigu e Nkoulou i veterani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti guida i debuttanti del Torino in Europa. Il Gallo, infatti, ha inseguito a lungo il sogno della qualificazione alle Coppe europee con la maglia granata e adesso è pronto a esordire. Come per lui, anche per tanti altri giocatori a disposizione di Walter Mazzarri sarà una prima volta: Izzo, Lyanco, Bonifazi, Djidji, Parigini, Ola Aina, Baselli, Berenguer ed Edera.

I veterani - La Gazzetta dello Sport menziona, in contrapposizione, la squadra dei veterani, formata da: Sirigu, De Silvestri, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Kukic, Rincon, Meité, Gustafson; Zaza, Iago Falque. Una rosa competitiva, che può diventare davvero forte con un paio di innesti.