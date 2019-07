Torino, Belotti: "In Europa possiamo andare molto lontano"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la conferenza stampa di oggi , l'attaccante del Torino, Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dal sorteggio del calendario della prossima Serie A: "Prima o poi bisogna affrontarle tutti, dobbiamo farci trovare pronti e saranno partite toste, a cominciare dall'Atalanta che si è consolidata nel corso degli ultimi anni e dal Sassuolo dei giovani e dei talenti. Sappiamo che avendo anche l'Europa dobbiamo gestire tutte le energie al meglio".

Com'è il suo rapporto con Mancini?

"È buono, quando sono tornato in Nazionale ci siamo parlati, ha visto il mio impegno. Ha allenato grandissimi club e adesso l'Italia. Può insegnarci tanto".

Dove può arrivare il Toro in Europa?

"Molto lontano. Mazzarri dopo la partita ci ha detto che non era ancora finita e dobbiamo essere molto attenti al Debrecen. Tutto si gioca in 180 minuti. Dobbiamo essere concentrati".

Pensa a tornare in pianta stabile in Nazionale?

"Tutto passa dal campo, devo dimostrare il mio valore in ogni partita".