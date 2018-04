Torino, Belotti: "Io o Icardi? Non sta a me giudicare"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato a Sky dopo i tre gol al Crotone, nella sfida vinta per 4-1 dai granata. "Lo spazio si trova sempre, quando c'è da portare il pallone a casa. Sono felice, spero di fare tante altre triplette. L'Europa? Siamo lì a cinque punti, finché non c'è la matematica dobbiamo crederci. Era il nostro obiettivo. Sono tutte partite difficili. Se giochiamo come stasera possiamo mettere in difficoltà tutti. Icardi o Belotti? Non sta a me giudicare, lo fa il campo. Devo pensare solo a far bene".