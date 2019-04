Torino, Belotti: "Italia? Decide Mancini. Devo dimostrare il mio valore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino supera in casa la Sampdoria grazie ad una doppietta di Andrea Belotti. Questa l'analisi del Gallo ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio: "Siamo tutti contenti, si è visto a fine partita. Era importante portare a casa i tre punti dopo la prova con la Fiorentina in cui non avevamo fatto quello dovevamo. C'era voglia di rivincita, di tornare ad essere quelli che siamo sempre stati, oggi si è visto e abbiamo meritato i tre punti. Pensiamo partita dopo partita, dobbiamo fare il massimo e cercare di vincere sempre. A fine stagione tireremo le somme, restiamo con i piedi per terra, c'è ancora tanto da lavorare e il campionato è lungo. Sono contento per me e per la squadra perché i miei due gol ci hanno permesso di vincere. Il merito è di tutti che mi hanno messo in condizione di segnare, il compito che ha fatto tutta la squadra oggi è grandissimo e siamo tutti valorizzati. Spero che i miei gol ci portino a qualcosa di magnifico. La Samp mi porta bene (ride, ndr). La Nazionale? C'è un c.t. che decide, l'unica cosa che posso fare è entrare in campo e dimostrare il mio valore, lui fa le scelte e qualunque scelta faccia bisogna rispettarla. Scambio di maglia con Quagliarella? Fabio è un amico, abbiamo giocato insieme, è una persona fantastica e un uomo vero. Ci tenevo a prendere la sua maglia perché essere capocannoniere a trentasei anni non è da tutti i gironi. Terrò la sua maglia come ricordo perché è un amico e perché è un grandissimo attaccante e lo sta ancora dimostrando".