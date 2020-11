Torino, Belotti ko contro l'Inter ma non preoccupa i medici: con la Sampdoria ci sarà

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non preoccupa lo stop last minute di Andrea Belotti arrivato prima della sfida contro l'Inter. Il giocatore deve fare i conti con il solito fastidio al ginocchio, accusato ogni qual volta l'arto viene sollecitato troppo o in caso di forti contusioni. Non si può operare, altrimenti lo avrebbero già operato, ma in ogni caso per la Sampdoria dovrebbe regolarmente essere in campo. Più complicata la situazione di Verdi, uscito prima della fine del primo tempo e che dovrà effettuare alcuni esami per capire la natura del dolore accusato agli adduttori.