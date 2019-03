© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute sulla Nazionale: "Dispiaciuto di aver saltato le prime due gare di qualificazione all’Europeo? Giocare in Nazionale è un sogno, per chiunque. Io non nego che per me è sempre un’emozione incredibile. Quando indosso la maglia azzurra io vivo come un onore il rappresentare la mia nazione. È difficile da spiegare, è un’emozione unica. Per questo spero di tornare e lavoro perché questo accada".