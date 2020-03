Torino, Belotti nel mirino del Napoli: Petagna la possibile contropartita tecnica

Andrea Belotti resta un'opzione concreta per l'attacco del Napoli. Come riporta Il Mattino nelle sue pagine sportive, il percorso al Torino del Gallo è virtualmente concluso e Gattuso non ha mai nascosto di apprezzare particolarmente le doti dell'attaccante. Andrea Petagna potrebbe essere la contropartita tecnica fondamentale per l'esito della trattativa.