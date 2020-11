Torino, Belotti: "Nelle ultime gare ci è mancato il carattere. Quello di Giampaolo un lavoro lungo"

Grande protagonista della vittoria di misura del suo Torino sul campo del Genoa, Andrea Belotti ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale: "È stata una bella serata sotto tutti i punti di vista, sono riuscito a recuperare in due giorni e ad aiutare la squadra. Oggi è stata una battaglia, entrambe le squadre non si sono risparmiate, ed è stata una bella partita. Deve essere un punto di partenza, perché questa squadra è in continua crescita e deve dimostrarlo con i risultati. Ci prendiamo questa vittoria, e lavoreremo per vincere anche le prossime partite. Anche nelle due gare precedenti si era visto un netto miglioramento sul piano del gioco: quello che ci era mancato è il carattere, perché ci siamo fatti rimontare in entrambe le partite. Ci siamo guardati in faccia, e oggi il gruppo ha dimostrato di essere unito. Quando si gioca bene a calcio ci si diverte: se uno si muove, l'altro sa cosa fare. Sapevamo che quello del mister era un lavoro lungo, siamo contenti si stia iniziando a vedere, ma possiamo fare ancora meglio".