Andrea Belotti, attaccante del Torino, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Diciamo che oggi c'è stata una grandissima voglia di vincere da parte di tutti, si vedeva negli occhi dei miei compagni. Questo mi ha spinto ad aiutarli e a cercare di rincorrere per aiutare tutti come hanno fatto con me. Il gol? Sacrificarsi e correre è come segnare un gol".

Questo match può darvi una spinta? "Innanzitutto era molto importante fare risultato, arrivavamo da due sconfitte in cui non avevamo dimostrato i nostri valori. Il primo passo era rivedere quel Torino, penso che oggi si sia visto. Se ci mettiamo questa cattiveria e questa fame possiamo dire la nostra in tutti i campi".