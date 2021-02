Torino, Belotti ora vuole aspettare la scadenza del contratto e decidere per il suo futuro

Per il rinnovo di Andrea Belotti decide... Andrea Belotti. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il Gallo è arrivato ad una conclusione inevitabile: aspettare la fine del contratto per poi decidere il suo futuro. Il contratto dell'ex Palermo con il Toro scadrà nel giugno 2022 ed il giocatore ha fatto sapere che per un po' di tempo non intende affrontare il discorso sul futuro. L'unico obiettivo al momento è salvare il Toro e dimostrare il suo valore in Nazionale. Se poi nel frattempo Cairo dovesse costruire una squadra competitiva, e garantire a lui gratificazioni economiche non troppo distanti da quelle che (da anni) potrebbe avere altrove, potrebbe anche decidere di restare oltre. Però d’ora in avanti sarà lui a decidere.