Torino, Belotti prova a stringere i denti: rifinitura di domani sarà decisiva

Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Belotti prova a stringere i denti: la brutta botta al fianco subita sabato scorso contro l'Inter fa ancora male, ma il Gallo farà di tutto per esserci a Genova. Vuole guidare l'attacco insieme a Verdi, la rifinitura di domani prima della partenza per la Liguria sarà decisiva. Alle sue spalle scalpita Zaza, la prima scelta se il capitano dovesse dare forfait ma il periodo è delicato e Mazzarri sa bene di non poter rinunciare al proprio leader offensivo, pur se in condizioni non ottimali.

In difesa Bremer o Bonifazi - In mediana ci sarà il rientro di Rincon, il quale prenderà il posto di uno spento Meité, nella linea insieme a Baselli e Lukic. Aina potrebbe far rifiatare De Silvestri, sull'out opposto Ansaldi è in netto vantaggio su Laxalt. Infine, la difesa davanti a Sirigu: confermati Izzo e Nkoulou, il ballottaggio Bremer-Bonifazi è destinato a proseguire fino a poche ore dal calcio di inizio.