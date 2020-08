Torino, Belotti resta intoccabile

Tra le tante piste di mercato che il Torino sta prendendo in considerazione per la stagione di rinascita che si sta programmando, il nome del Gallo Belotti resta inamovibile tra i capisaldi dell’universo granata. Il bomber del Torino, sebbene in attesa di rinnovo con ritocco, non è stato mai avvicinato a nessuna ipotesi di partenza dal club di Cairo nonostante la stagione nefasta vissuta dalla squadra granata. I riscontri positivi giunti dal mercato, tra giocatori già arrivati ed altri che potrebbero farlo a breve, lasciano intendere come il progetto del Toro abbia radici solide ed ambiziose. Anche per questo il terminale offensivo non ascolterà sirene di mercato che lo potrebbero allontanare da quella che è ormai identificabile a tutti gli effetti come la sua casa. Belotti rilancia, dunque, in attesa che sia in grado di farlo a breve anche il Toro.