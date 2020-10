Torino, Belotti sempre più uomo del destino

Tra le tante trattative che hanno visto il Torino protagonista, tanto in entrata quanto in uscita, su un nome non c’è mai stata discussione. Quello del Gallo Belotti. Il capitano della squadra granata ha ricevuto apprezzamenti dalla Premier League che sono stati rispediti al mittente prima ancora di sbocciare in contati approfonditi, ed ha gettato le basi per poter diventare a tutti gli effetti una bandiera per i piemontesi. Una volontà condivisa da ratificare con un rinnovo di contratto che vada a blindare il centravanti, ormai sempre più uomo del presente e del futuro granata.