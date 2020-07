Torino, Belotti: "So quanto un mio recupero difensivo possa dare carica alla squadra"

Il capitano del Torino, Andrea Belotti, ha parlato dopo la sfida contro il Genoa. Ecco le parole riportate da Tuttosport. "Il record di Ossola? È un piacere essere associato a questi grandi campioni, a questi eroi. Cerco sempre di uscire dal campo stremato perché c'è bisogno di tutti. Aiuto i miei compagni perché loro aiutano me e poi avverto come un mio recupero difensivo possa dare la carica. Anche questa volta, quando il Genoa premeva, sentito come mi spronavano a ripiegare, a sostenerli anche in fase difensiva. Poi è chiaro che il mio compito sia di cercare il gol".