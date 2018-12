Torino, Belotti: "Tanto rammarico. Una disattenzione è costata il pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Torino, Andrea Belotti, autore del gol del momentaneo vantaggio granata sul campo del Sassuolo, ha incontrato i giornalisti presenti in zona mista: "C'è tanto rammarico perché fino a pochi minuti dalla fine avevamo la vittoria in mano. Poi una disattenzione ci è costata il gol del Sassuolo e di conseguenza abbiamo portato a casa solo un punto. E' stata una sfida combattuta, ma mi dispiace non aver raccolto la vittoria finale. L'intesa con Zaza sta crescendo: è normale, ogni giorno proviamo i movimenti e ora funzionano anche in partita. Loro ad un certo punto si sono buttati in avanti e noi ci siamo abbassati. Non ci hanno impesierito molto se non su palla inattiva, situazione dalla quale è appunto maturato il loro pareggio. Loro giocano bene a calcio, sono molto tecnici. Noi siamo più “fisicati”, cerchiamo i contrasti perché siamo una squadra rognosa. C’è però ancora da migliorare molto. Sono contento per il gol ma avrei preferito portare a casa i tre punti. Il rigore? Per me c’era. Ho visto visto che Zaza è stato buttato giù prima di calciare, ma mi fido dell’arbitro e della sua decisione. Quelli di oggi sono due punti persi perché il Torino vuole sempre vincere, però non ci dobbiamo abbattere perché la quarta e a 5-6 punti. Dobbiamo lavorare e migliorarci per portare a casa i tre punti."