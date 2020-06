Torino, Berenguer dopo il ko: "Dobbiamo continuare a lottare, i risultati arriveranno"

L'attaccante granata Alex Berenguer, subentrato a Verdi nel corso del match perso contro la Lazio, a fine partita ha commentato la sfida da poco conclusa ai microfoni di Sky: "Abbiamo disputato un'ottima partita, purtroppo però nonostante la prestazione non siamo riusciti a fare punti. Per questo siamo ovviamente molto dispiaciuti. Siamo però consapevoli che dobbiamo continuare a giocare il pallone come questa sera e i risultati arriveranno. Dopo due mesi di sosta ritrovarsi a giocare ogni tre giorni e con questo caldo non è semplice. Noi però dobbiamo continuare a lottare con il coltello tra i denti, come ha detto il mister, per raggiungere il nostro obiettivo."