Il Corriere di Torino di questa mattina riporta alcune dichiarazioni di Alejandro Berenguer, giocatore offensivo dei granata: "Stiamo studiando lo Shakhtyor in vista della sfida europea. Abbiamo notato che sono abili e veloci nelle ripartenze. Dobbiamo mantenere l'equilibrio e vincere a tutti i costi. Questo gruppo è in grado di sopportare la pressione: aumenta la concentrazione. Il mio obiettivo per la prossima stagione è quello di segnare di più: vorrei arrivare a quota 10".