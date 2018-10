Torino, Berenguer obiettivo dell'Athletic Bilbao per gennaio prossimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Álex Berenguer opzione per il mercato invernale dell'Athletic Bilbao: lo riferisce As quest'oggi, rivelando che il giocatore del Torino è un osservatore speciale per i baschi, alla ricerca di un colpo per gennaio prossimo. A giugno scorso ci aveva provato l'Eibar, ora sarebbe un altro club iberico a tentare l'esterno del Toro.