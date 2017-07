Torino, Berenguer saluta l'Osasuna: "Serie A grande opportunità per me"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Alex Berenguer, nuovo esterno del Torino, ha salutato in conferenza stampa l'Osasuna: "Ho solo parole di ringraziamento per l'Osasuna, qui ho realizzato il mio sogno. Osasuna e l'El Sadar saranno sempre casa mia. Porterò con me soprattutto il calore di questi tifosi. Non è semplice andarmene, ma ho chiesto io al club di essere ceduto. Il Torino rappresenta una grande opportunità per me, questi sono treni che passano una volta sola nella vita".