Torino, Berenguer: "Tranquilli, qui per vincere. Belotti? Era carico"

Nel pre-partita della sfida di campionato tra Genoa e Torino, a Sky Sport, ha parlato il trequartista granata Alex Berenguer: “Sì, abbiamo lavorato bene in settimana e siamo tranquilli. Siamo qui per vincere la partita. La squadra si sta ritrovando. Belotti era carico in rifinitura”.