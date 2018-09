Torino, Berenguer: "Udinese grande squadra, ma pensiamo a vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Berenguer, esterno del Torino, ha parlato così nel pomeriggio ai microfoni di Sky prima del match con l'Udinese: "Tutte le partite in Serie A sono difficili, siamo qui per vincere come sempre. In settimana abbiamo lavorato duro, affrontiamo una grande squadra, ma pensiamo a vincere".