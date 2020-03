Torino, Biglia in scadenza è una possibilità

vedi letture

Tra i profili in scadenza a giugno in casa Milan c’è anche quello di Lucas Biglia. Il centrocampista argentino è un giocatore che potrebbe ambire a nuove opportunità anche nel nostro paese, ed il Torino appare tra le possibili candidate a patto che ci siano le condizioni economiche confacenti alle possibilità del club piemontese. Già in passato il profilo dell’ex giocatore della Lazio era stato accostato ai granata e la fine della sua avventura in rossonero potrebbe coincidere con una nuova opportunità per la società di Urbano Cairo di arrivare alla fumata bianca. Esperienza e qualità per una nuova avventura in serie A, una trattativa da seguire.