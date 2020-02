vedi letture

Torino, bollettino medico in chiaro scuro: torna Verdi, da valutare Aina e Millico

Due tegole da valutare per Moreno Longo in vista della gara di campionato prevista per la prossima domenica contro il Parma. Nell'allenamento consecutivo alla trasferta di Milano, infatti, il tecnico dei granata ha dovuto registrare due stop. Il primo è quello di Ola Aina per un problema all'addome che verrà rivalutato nei prossimi giorni, il secondo quello occorso al baby Vincenzo Millico che si è invece fermato appena conclusa la sessione di riscaldamento. Per l'attaccante le settimane a venire potranno risultare molto importanti visto lo spazio che l'attuale tecnico dei granata Moreno Longo sta concedendo ai giovani provenienti dal settore giovanile, a partire da Edera che è stato impiegato da titolare contro il Milan a San Siro. In un bollettino medico senza dubbio fastidioso si inserisce la buona notizia legata a Simone Verdi: dopo la sindrome influenzale dei giorni scorsi l'attaccante pavese è tornato completamente a disposizione.