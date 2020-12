Torino-Bologna 1-1, le pagelle: erroraccio di Da Costa, Belotti scalcia e lotta

TORINO-BOLOGNA 1-1

Marcatori: 69’ Verdi (T), 78’ Soriano (B)

TORINO

Milinkovic-Savic 6 - A tratti rischia di pagare il biglietto, ma quando i palloni arrivano dalle sue parti alza la mano e devia in corner. Sul gol di Soriano può fare davvero poco.

Izzo 6 - Gioca in una posizione non sua, ma tiene bene il campo. Quando può prova anche l’accelerazione e il cross in area di rigore. (Dall’86’ Vojvoda s.v.)

Lyanco 5 - La sua partita non inizia nel migliore dei modi: palla persa e traversa di Svanberg. Male anche nell’azione del gol di Soriano.

Bremer 5,5 - Un paio di sbavature che influenzano il giudizio finale. Deve mantenere la concentrazione soprattutto in un momento simile.

Rodriguez 6 - Spinge pochissimo. In un paio di occasioni tenta l’accelerazione, ma le sue incursioni in attacco mancano: deve dare di più e aiutare una squadra ancora convalescente.

Gojak 5,5 - Giampaolo gli chiede di andare incontro al pallone, ma i movimenti non soddisfano il tecnico granata. Pochi inserimenti, esce scuotendo la testa. (Dal 66’ Meité 6 - Buon approccio, fa densità in mezzo al campo. Recupera diversi palloni interessanti).

Rincon 6 - Compie il solito lavoro sporco davanti la difesa. Prova anche a gestire il gioco, ma viene lasciato solo dai compagni. Predica nel deserto.

Linetty 6,5 - Si alza spesso sul portatore di palla, aiuta i compagni in entrambe le fasi. Si sacrifica spesso soprattutto nella ripresa: voglia e carattere, entrambi elementi necessari in un momento simile.

Lukic 5,5 - Un paio di giocate tra le linee, ma nulla di particolarmente esaltante. I ricami sono ancora troppi, quando lo scontro fisico diventa il tema principale si eclissa tra le maglie rossoblù.

Bonazzoli 6 - Prova ad alzare il pressing sul portatore di palla, ma non preme mai sull’acceleratore. È costretto ad uscire per via di un problema muscolare. (Dal 28’ Verdi 7 - Cambia la partita: un paio di movimenti decisivi nel secondo tempo, calcia in porta la punizione che porta all'errore di Da Costa).

Belotti 6,5 - Dovrà pur montarsi un’altra caviglia, ma anche così gioca una prova di qualità. Si carica la squadra sulle spalle e corre come un dannato, il vecchio cuore granata colpisce ancora.

Marco Giampaolo 6 - Prima pensiamo a non prenderle, poi attacchiamo. Vince la paura, ma in una situazione simile meglio così. Il pari può andare bene, ma il tecnico granata è rimandato di un paio di partite.

BOLOGNA

Da Costa 4.5 - Poco impegnato, si prende molti rischi con il pallone tra i piedi e proprio con i piedi combina la frittata buttandosi il pallone in porta su una punizione di Verdi. Il suo errore regala il punto al Toro.

De Silvestri 6.5 - Bello il duello con Belotti, con cui va spesso a contatto. Con una buona diagonale disturba il Gallo ed evita un facile tap-in al 9 granata, e con un paio di buone sgroppate permette al Bologna di estendersi in contropiede. Dal 62’ Dijks 6 - Attacca con fiducia nel finale, anche se non sempre è preciso al cross.

Danilo 6.5 - Prima Bonazzoli e poi Verdi gli fanno il solletico. Pericoloso in area avversaria, dove con un paio di ponti sfiora l’assist. Gara molto solida in cui il Bologna non rischia praticamente nulla.

Medel 6 - Rude e senza fronzoli, il cileno non è bello da vedere ma è certamente efficace anche da centrale. Si prende un rischio enorme sul finale di primo tempo, dove da ultimo uomo cicca il pallone e rischia di mandare in porta il Torino in un tre vs zero. Il fato lo assiste, e il pallone viene respinto in qualche modo.

Tomiyasu 6 - Buone idee, soprattutto quando cerca il pallone in profondità a scavalcare la difesa del Toro per mettere in moto Palacio. Non sempre però pulito nei ricami, perde un paio di palloni banali.

Svanberg 6 - Approccia alla gara con un cross orrendo che finisce addirittura al limite dello stadio, ma si riprende subito, e fa tremare i pali ad inizio gara, con un destro violentissimo che impatta contro la traversa a Milinkovic-Savic battuto. Dal 77’ Poli sv

Dominguez 5.5 - Non è pulitissimo in uscita, lavora molto più in maniera oscura, cercando di schermare il Torino. Tanti palloni recuperati ma qualche fallo di troppo, con cui si guadagna anche un giallo. Dal 62’ Schouten 6 - Al rientro dopo l’infortunio, partecipa all’attacco finale del Bologna.

Vignato 6.5 - Luci e ombre per il giovanissimo italo-brasiliano, che si vede poco nonostante faccia tanto movimento a palla lontana. Spreca un paio di buone occasioni mettendoci troppo tempo a decidere cosa fare, pochi squilli, un paio di cross fuori misura ma lo splendido assist d’esterno per Soriano, che regala il pari ai suoi e rende positiva la sua gara.

Soriano 7 - Sonnecchiante per un tempo, sembra un corpo estraneo ad inizio gara, non vedendosi praticamente mai. Meglio nella ripresa, dove entra più nel vivo dell’azione e sfiora il gol in spaccata. Gol che trova con un grande inserimento su imbeccata di Vignato, regalando il pari al Bologna. Sesto gol in campionato, miglior inizio di sempre.

Barrow 6 - Generoso, fa tanto lavoro anche in fase di copertura, soprattutto nel primo tempo. Si alterna con Palacio nel ruolo di prima punta, prova un paio di dribbling ma non riesce ad incidere nonostante un paio di conclusioni pericolose.

Palacio 5.5 - Vecchia volpe, tutti i palloni sporchi, mezzi e mezzi sono suoi. Sfiora il gol in apertura con il solo Milinkovic-Savic a dirgli di no. Si sbatte tanto, si muove molto in verticale e in fascia ed è l’uomo più pericoloso del Bologna, ma si divora un gol clamoroso per uno come lui, sparando fuori una palla semplice da pochi metri. Poco lucido.

Sinisa Mihajlovic 6 - Il suo Bologna ai punti forse meriterebbe qualcosa di più, ma alla fine si può accontentare anche del pari. La difesa dimostra di reggere bene, questa volta è il portiere a tradire.