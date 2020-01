Torino-Bologna, botta e risposta Mazzarri-Marocchi: "Non create zizzania"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria del Torino sul Bologna non concede un post-partita tranquillo a Walter Mazzarri. Nella consueta intervista rilasciata a Sky dopo l'1-0 ai felsinei, il tecnico granata ha risposto in maniera abbastanza piccata alla domanda di Giancarlo Marocchi sulle motivazioni della contestazione dei tifosi nonostante il buon risultato: "Non è quello, non trovate cose che non esistono. Non cercate di mettere zizzania, stai buono e fai domande di calcio. Parliamo di calcio, per favore, sennò me ne vado e non rispondo".

La replica di Marocchi: "Allora ti dico che hai 27 punti, hai quelli che meriti e stop".

Ancora Mazzarri: "Hai visto i valori, i punti? Il gioco non c'entra niente, è la stessa squadra dell'anno scorso, con gli stessi applausi. Il calcio giocato non c'entra niente. Si è vinto, si è fatto bene, parliamo di calcio: a Roma vi è piaciuta la squadra? Oggi ho ammesso che si è sofferto".

Come mai il campo è messo in queste condizioni?

"Questi sono argomenti in cui non devo entrare io. Se la palla rimbalza male mi sembra logico dirlo, però poi basta".