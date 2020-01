Torino-Bologna, i voti ai tecnici: Mazzarri plasma i suoi, Miha aspetta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino vince di misura una partita complicata, piena di agonismo, che vale tantissimo in ottica Europa League. Lo fa col cuore Toro, o il cuore Mazzarri a seconda dei casi: il tecnico manda in campo la miglior formazione possibile, poi i cambi non sono tutti indovinati ma la vittoria arriva comunque. Il Bologna di Mihajlovic gioca un buon secondo tempo, senza però riuscire a trovare il gol del pari.

WALTER MAZZARRI 6,5 - Costretto ad alcune scelte obbligate, su tutte Meité per il febbricitante Rincon a centrocampo, vince la seconda partita di fila e quindi ha ragione lui. Convince poco la scelta di togliere un Verdi abbastanza positivo (e non magari Aina) per inserire Laxalt nel secondo tempo. In ogni caso, il Toro gli assomiglia sempre di più: magari non gioca benissimo, ma lotta dal primo all'ultimo minuto senza mai mollare. E quindi va bene così.

SINISA MIHJALOVIC 5,5 - È il grande ex della partita, salutato dall'Olimpico Grande Torino in maniera più che affettuosa. Gli manca un attaccante vero, e questa assenza col prosieguo della stagione inizia a farsi sentire: tocca al mercato riempire la lacuna, sarà Barrow la soluzione? In attesa del rinforzo, l'impressione è che aspetti troppo a fare i cambi, senza assecondare il buon momento dei suoi che nella ripresa hanno messo sotto per ampi tratti l'avversario.