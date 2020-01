© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Mazzarri sceglie due fantasisti, Verdi e Berenguer, a supporto del Gallo Belotti. Due sorprese, però, nell’undici di partenza del Torino: in difesa c’è Djidji e non Bremer con Izzo e Nkolou. A centrocampo Meité al posto di Rincon, che non andrà nemmeno in panchina per un problema intestinale.

Sinisa Mihajlovic sceglie Mbaye per coprire la falla a sinistra in difesa del suo Bologna. A centrocampo preferito il giovane Schouten a Dzemaili e Dominguez per fare reparto con Poli (da vedere la posizione di Soriano, se interno o trequartista). In attacco c’è Palacio.

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Bologna.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meite, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.