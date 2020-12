Torino-Bologna, siparietto tra Mihajlovic e Belotti: "Mister ho dovuto cambiare caviglia"

vedi letture

Simpatico siparietto tra Sinisa Mihajlovic e Andrea Belotti prima del calcio di inizio del secondo tempo. Il numero 9 del Torino è rientrato in campo con qualche minuto di ritardo rispetto ai compagni. Il tecnico dei rossoblù non ha risparmiato il suo ex attaccante: "L'arbitro ti aspetta". Pronta la risposta del capitano granata: "Ho dovuto cambiar caviglia", in riferimento al tiro contrastato al termine del primo tempo, dove il Gallo ha subito un trauma su un contrasto di gioco.

Segui la diretta testuale di Torino-Bologna su TuttoMercatoWeb.com!