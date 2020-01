© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nervosismo in casa Torino per Simone Verdi. Il fantasista granata è stato sostituito da Walter Mazzarri all'ora di gioco della gara contro il Bologna, mentre i padroni di casa vincono 1-0. Al suo posto, dentro Laxalt, ma da segnalare c'è soprattutto la reazione del numero 24, che pure non ha giocato una brutta partita: scuro in volto, ha scagliato con forza una bottiglia a terra al momento di rientrare in panchina per poi dirigersi direttamente negli spogliatoi.