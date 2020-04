Torino, Bonaventura pronto a dire sì ai granata ma occhio a Lazio e viola

Il Torino sta lavorando con attenzione per arrivare al cartellino di Giacomo Bonaventura, in scadenza con il Milan e pronto per una nuova avventura. I granata, nei recenti contatti, hanno parlato delle condizioni economiche ma anche del progetto e della ferma volontà di acquistare il centrocampista con entusiasmo. Il giocatore ha preso atto di questa proposta con grande soddisfazione e nel caso in cui la trattativa dovesse entrare nel vivo, avrebbe già dato il proprio assenso per calarsi nella parte che il Toro vorrebbe fargli recitare. I principali ostacoli per Cairo vengono però da altri due club di A come Lazio e Fiorentina, che allo stesso tempo stanno provando a trattare con Raiola per il futuro dell'ormai prossimo ex rossonero. A riportarlo è Tuttosport.