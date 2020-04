Torino, Bonaventura resta la priorità

Il Torino continua a cullare il sogno relativo a Jack Bonaventura. Il centrocampista che si svincolerà dal Milan è l’obiettivo numero uno dei granata per la prossima stagione, ed il ruolo di leader che il club di Cairo vorrebbe disegnare sulle spalle del classe 1989 stuzzica non poco l’ex atalantino che sembra avere messo proprio i piemontesi in cima alla sua lista di gradimento. I contatti intessuti nelle passate settimane potrebbero essere presto aggiornati formulando una proposta tangibile all’agente del giocatore Mino Raiola, che sarà peraltro impegnato anche sul fronte Armando Izzo, corteggiatissimo in Italia come all’estero.