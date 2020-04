Torino, Bonaventura sempre in cima alla lista

Il nome di Jack Bonaventura rappresenta il sogno più importante del Torino del futuro. Il centrocampista in scadenza con il Milan, infatti, è un obiettivo concreto per i granata che hanno tutte le intenzioni di superare la concorrenza interna al mercato italiano desiderosa di mettere le mani sul classe 1989 che sembra avere esaurito il suo ciclo in rossonero. L’entourage dell’ex Atalantino, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe già ricevuto una prima proposta formale da parte del club di Urbano Cairo nel tentativo di precorrere i tempi per beffare le altre società che hanno palesato il loro interesse. Insomma una trattativa che verrà approfondita nelle prossime settimane, con un progetto tecnico che veda Bonaventura alla stregua del leader indiscusso del Torino che verrà. Nella città della Mole ci si inizia a credere per davvero.