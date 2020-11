Torino, Bonazzoli: "C'è poco da dire, ora dobbiamo stare zitti e pensare alla prossima"

Al termine di Inter-Torino, match chiusosi sul 4-2 in rimonta in favore dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel l'attaccante granata Federico Bonazzoli: "Penso ci sia poco da dire, c'è da pensare alla prossima, allenarsi bene e i risultati arriveranno. Siamo andati in vantaggio 2-0, abbiamo tenuto 66 minuti, poi è successo quel che è successo. Quindi è il momento di stare zitti, non dire nulla, abbassare la testa e lavorare per uscire da questo momento".