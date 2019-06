© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle scorse ore il Torino ha esercitato il controriscatto con la SPAL per il cartellino di Kevin Bonifazi, garantendo al club ferrarese un bonus valorizzazione di 1 milioni di euro. Difficilmente però, secondo Tuttosport, il centrale resterà in granata.

Gli interessi non mancano - Il classe '96 ha molto mercato, anche se di offerte concrete ancora non ne sono arrivate: il suo profilo piace al Milan, ma pure alla Roma che dovrà sostituire il partente Manolas. In corsa però ci sono anche Atalanta e Sampdoria.