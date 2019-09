© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kevin Bonifazi, difensore del Torino, ha commentato il successo dei granata al canale ufficiale del club: "Diciamo che fortunatamente non mi è mai mancato il gol ogni tanto. Sono contento perché è legato a una vittoria pesante, che ci dà consapevolezza".

Sul lavoro difensivo su Ilicic: "Secondo me senza esagerare Ilicic è uno dei 4-5 giocatori più forti della Serie A, è un pittore in campo. Quel che si può fare è limitare le sue doti il più possibile. A volte ci riesci, a volte no. Stavolta è andata bene".