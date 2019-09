Torino, Bonifazi tratta il rinnovo di contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il buon inizio di campionato, Kevin Bonifazi è in trattativa per il rinnovo con il Torino. Come riporta Sky infatti il difensore, che ha scalato le gerarchie di Mazzarri (complice anche l'infortunio di Lyanco ed il caso Nkoulou, è in trattativa con il club granata per rinnovare il suo contratto.