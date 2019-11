Torino, botta ad un fianco per Belotti. Accertamenti in ospedale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Belotti, spiega DAZN, si è recato in ospedale per eseguire degli accertamenti per la botta al fianco ricevuta durante la sfida con l’Inter. Il Gallo aveva dovuto lasciare il campo al 12’ del primo tempo, ora i controlli per chiarire l’entità dell’infortunio.