© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bremer, difensore brasiliano del Torino, che con la sua rete ha regalato la vittoria ai granata sul campo del Genoa, è stato intervistato da Torino Channel: "Ho lavorato tanto per questo momento, grazie a Dio sono riuscito a fare gol. È stata una partita difficile, il Genoa è una squadra che ha un buon palleggio ma noi in settimana abbiamo lavorato bene ed abbiamo preparato al meglio la partita. Per questo siamo riusciti a vincere".