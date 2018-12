Torino, Bremer: "Mazzarri convinto che possiamo crescere ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Torino Gleison Bremer ha commentato il match vinto contro il SudTirol ai microfoni di Torino Channel: "Sembrava una partita facile, ma in realtà è stata molto difficile. La cosa importante però è che abbiamo passato il turno, era l'unica cosa che contava. Mazzarri? Parla molto con me, dice di guardare e imparare da Izzo, Moretti e altri compagni. Mi ricorda spesso che devo essere sempre pronto per sfruttare le chance che mi vengono concesse, oggi penso di averlo fatto. È convinto che possiamo ancora crescere molto", le parole del calciatore.