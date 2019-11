Torino, Bremer scelta azzeccata e Sirigu da Nazionale. I voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirigu 8 - Paradossale. Una partita e in generale un periodo che lo rende per distacco il numero uno più forte in Italia, ai primissimi posti anche in Europa. In Nazionale però sono state fatte scelte diverse e anche stasera torna a casa masticando amaro per gli zero punti conquistati.

Izzo 6 - Tiene discretamente su Ronaldo, riscattando parzialmente un primo scorcio di stagione poco positivo. Con il lusitano è anche protagonista di qualche "colpo proibito".

Bremer 6,5 - Non sbaglia niente, costringendo Higuain a girare al largo e risultato sempre puntuale sui palloni alti, anche contro il famigerato terzo tempo di CR7.

Lyanco 5,5 - La rapidità di Dybala e CR7 lo mette in crisi: il mismatch fisico è un problema che non risolve e che lo accompagna fino al novantesimo, dando parecchio lavoro a Sirigu.

Aina 6 - Bene nel primo tempo, meno ficcante nella ripresa, quando la benzina comincia a scarseggiare.

Baselli 6 - Poco incisivo, dà geometrie alla squadra ma fatica a lanciare le punte. Dall'85' Millico sv.

Rincon 6 - Queste sono gare perfette per "El General", che non lesina impegno e qualche intervento ruvido, lasciando una traccia sulla partita e svariati bianconeri. Dal 74' Zaza sv.

Meitè 6,5 - Tanta intensità, risponde presente in una gara in cui Mazzarri aveva estremo bisogno delle sue caratteristiche.

Ansaldi 6,5 - Già nel primo tempo è tra i grandissimi protagonisti, ma la serpentina tra tre giocatori bianconeri nella ripresa lo rende il migliore in campo tra i granata (tra i giocatori di movimento).

Verdi 5 - Inizia bene ma tra errori di misura e troppe pause, non convince. Mazzarri gli concede mezz'ora nella ripresa, anche con l'inserimento di Zaza, poi cambia. Dall'80 Lukic sv.

Belotti 6 - Mazzarri non gli dà un compagno d'attacco, con Verdi che agisce almeno dieci metri dietro di lui: una situazione che sembra esaltarne le caratteristiche fisiche e mentali, portandolo a spaziare su tutto il front offensivo. Ma i tiri verso la porta bianconera risultano zero.