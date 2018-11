Torino, Bremer: "Sto migliorando molto, mi sento pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore brasiliano del Torino Bremer - approdato in granata quest'estate - aspetta l'occasione gusta per mettersi in mostra nel nostro campionato. "Mazzarri mi ha dato fiducia e mi ha detto di continuare a lavorare forte. Ad ogni allenamento -. riporta il sito Uol - mi sento più pronto, sto progredendo anche grazie all'aiuto dei miei compagni. L'ambiente è molto buono. Inoltre sto studiando l'italiano, alcune parole sono simili al portoghese e questo mi facilita".