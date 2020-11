Torino, Bremer strizza l'occhio alla Premier League ma Vagnati gli proporrà il rinnovo

vedi letture

Gleison Bremer è uno dei giocatori del Torino che in questo inizio di stagione sta avendo un'ottima continuità di rendimento ed è per questo che ha già attirato l'interesse di club inglesi come l'Everton di Ancelotti e il Fulham dove gioca l'ex compagno Ola Aina. Il difensore ha già ammiccato alla possibilità di lasciare i granata per la Premier League ma da quell'orecchio Cairo non ci sente per niente, considerando il brasiliano un intoccabile della rosa. Tra l'altro Vagnati potrebbe presto avviare una trattativa per il rinnovo di contratto, visto che il giocatore seppur in scadenza nel 2023 ha un ingaggio da 500mila euro, decisamente appetibile soprattutto per le squadre inglesi. A riportarlo è Tuttosport.